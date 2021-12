Flotte lémanique – Quatre ans après, le Rhône retrouve le Léman en douce Sa rénovation achevée, le navire a effectué ce lundi une course d’essai afin d’obtenir son permis de navigation. Claude Beda

Vision inédite: un vapeur naviguant sur le lac en décembre. Ici, le Rhône sortant en marche arrière du port d’Ouchy lundi. DR

Il aura attendu quatre ans, mais cela en valait la peine: fraîchement rénové, le Rhône s’est payé lundi un tête-à-tête ensoleillé avec le Léman, qu’il n’avait plus revu depuis le 4 octobre 2017. Une vision d’autant plus inédite que rares sont les bateaux à vapeur ayant navigué sur le lac en décembre. Sa restauration retardée par la pandémie et désormais achevée, le navire centenaire a effectué en catimini sa première course d’essai en vue d’obtenir son permis de navigation.