Terrorisme en Suisse – Quatre arrestations pour soutien à un groupe terroriste La FedPol et deux polices cantonales ont arrêté ce jeudi quatre individus suspectés de soutenir un groupe terrorisme sur le territoire.

Les quatre personnes interpellées vont être auditionnés par le ministère public. Ce dernier diffusera de nouvelles informations dès que l’état de la procédure le permettra. KEYSTONE

Le ministère public de la Confédération a annoncé ce jeudi que la FedPol ainsi que les polices cantonales vaudoise et neuchâteloise ont perquisitionné sept domiciles. Quatre personnes ont été arrêtées dans la matinée. Ces dernières sont accusées d’avoir apporté leur soutien à un groupe terroriste.

Les quatre suspects sont originaires de Syrie et ont entre 28 et 57 ans. Deux d’entre eux étaient domiciliés dans le canton de Vaud. Les deux autres logeaient au sein de logements pour requérants d’asile sur Vaud et Neuchâtel.

Les prévenus sont accusés de divers actes de soutien en faveur d’un groupe terroriste affilié à Jabhat Al-Nusra, une ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda. Ils vont être auditionnés par le ministère public, qui diffusera de nouvelles informations dès que l’état de la procédure le permettra.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.