Élection complémentaire – Quatre candidats dans un mouchoir à Moudon Avec 346 suffrages, le PLR Serge Demierre est sorti en tête du 1er tour de l’élection à la Municipalité de Moudon, mais il ne compte que 16 voix d’avance sur le PS Christophe Gertsch, qui ferme la marche. Sébastien Galliker

Qui rejoindra la Municipalité de Moudon à l’Hôtel de Ville? Un second tour sera nécessaire le 12 juillet pour le savoir. Jean-Paul Guinnard

Il faudra un second tour pour connaître la future composition de la Municipalité de Moudon et si l’Exécutif restera majoritairement à gauche. Pour rappel, les élections de 2016 avaient permis à la gauche de décrocher la majorité avec l’élection de 3 PS et 1 Vert contre 2 PLR et 1 élu de l’Entente moudonnoise (EM). Mais avec la double démission des PS Olivier Barraud et Michèle Pidoux-Jorand, la droite espérait bien faire basculer la majorité.

Finalement, les quatre candidats se sont retrouvés dans un mouchoir de poche à l’issue du premier tour de ce dimanche. Alors que la majorité absolue était fixée à 472 voix, le PLR Serge Demierre est sorti en tête avec 346 suffrages. Il devance Séverine Bosse-Buchanan (PS, 336), Véronique Diserens (EM, 333) et Christophe Gertsch (PS, 330).

Développement suit.