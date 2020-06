Élection complémentaire – Quatre candidats veulent incarner le renouveau de Vevey Daniel Beaux (Mouvement citoyen veveysan), Oliver Ghorayeb (En Avant Vevey), Valentin Groslimond (Entente veveysanne) et Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives) seront en lice dimanche pour remplacer le démissionnaire Étienne Rivier dès le 1er août. Karim Di Matteo

Oliver Ghorayeb, Valentin Groslimond, Yvan Luccarini et Daniel Beaux (de g. à dr.): quatre candidats pour reprendre le siège du PLR Étienne Rivier. DR et Chantal Dervey

Désintérêt de la population? Coup de gueule silencieux? Ou expression d’un ras-le-bol latent? Avec un taux de participation de 18,88% à trois jours du premier tour de l’élection complémentaire à la Municipalité de Vevey (prévue uniquement par correspondance, Covid-19 oblige), on ne croirait pas que ce scrutin soit véritablement celui d’un renouveau tant attendu! Et pourtant, le désir des Veveysans de commencer à tourner un bout de page politique après plusieurs années de crise au sein de la Municipalité – et en attendant les élections générales de 2021 – est bien réel. Alors qui pour remplacer Étienne Rivier dès le 1er août? Le PLR placera-t-il son poulain ou la droite sera-t-elle éjectée de l’Exécutif? En attendant dimanche, les quatre candidats avancent leurs arguments.