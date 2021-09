Football – Quatre changements pour la Suisse Murat Yakin a récupéré Freuler et fait trois autres rocades pour affronter l’Irlande du Nord. Daniel Visentini Belfast

De retour de suspension, Remo Freuler va débuter titulaire contre l’Irlande du Nord. AFP

C’est sur le billard du Windsor Park que la Suisse de Yakin joue gros ce mercredi soir. Après le nul contre l’Italie dimanche (0-0), elle doit s’imposer pour demeurer dans une position favorable dans la course à la première place du groupe C des qualifications au Mondial 2022.

«Je ne regarde pas encore aussi loin, a soufflé Murat Yakin. Je ne vois que le match qui s’annonce contre l’Irlande du Nord, qui promet de ne pas être simple. Nous devrons nous adapter, notamment pour amener plus de pression offensive que contre l’Italie.»

Alors justement: quelle formation pour ce match à Belfast? Contre l’Italie, le nouveau sélectionneur avait opté pour un prudent 4-1-4-1, avec seulement deux joueurs au profil offensif (Seferovic et Zuber). Les Nord-Irlandais ne sont pas champions d’Europe en titre, Yakin sait bien que par-delà le système, il lui faut une autre animation offensive.

Yakin a tranché. Des titulaires de dimanche, il a retranché Zuber, Sow, Steffen et Aebischer pour lancer Vargas, Freuler (de retour de suspension), Fassnacht et Zakaria. Il faut s’attendre au même système, soit un 4-1-4-1, mais avec des intentions offensives plus marquées, notamment sur les côtés avec Vargas et Fassnacht. Ainsi qu’avec Zakaria en N°8 au milieu.

Le reste se passera sur le terrain dès 20h45 heure suisse, 19h45 pour Belfast.

