Présidentielle française – Quatre débats pour désigner le champion de la droite Après la tornade Zemmour, les candidats républicains espèrent retrouver des couleurs avec la course à la primaire entamée hier. Premier débat un peu mou. Alain Rebetez - Paris

Photo de famille des cinq candidats à la primaire LR sur le plateau de LCI, lundi soir. Michel Barnier, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Eric Ciotti et Xavier Bertrand (de gauche à droite) ont tenu à afficher l’unité de la droite. Paris, 8 novembre 2021. AFP

Il y a dans une campagne présidentielle des moments d’accélération et des coups de mou. Côté coup de mou, les Républicains ont été servis cet automne: l’irruption fracassante d’Eric Zemmour les a brutalement relégués en quatrième position dans les sondages, loin derrière Emmanuel Macron, qui caracole en tête au premier tour, et distancés de plusieurs points par Marine Le Pen et Eric Zemmour, qui se disputent la deuxième place au coude-à-coude. Les Républicains ont reculé, mais ils ne se sont pas effondrés et ils espèrent maintenant reprendre la main.