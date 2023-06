Canada – Quatre enfants meurent emportés par la marée au Québec Un groupe de onze personnes a été surpris par la marée alors qu’ils péchaient au Québec samedi. Quatre mineurs de plus de 10 ans sont décédés.

Le fleuve Saint-Laurent, à Montréal, au Québec. AFP

Quatre enfants ont été retrouvés morts sur une rive du Saint-Laurent, dans le nord de la province canadienne de Québec, après avoir été emportés par la marée alors qu’ils pêchaient, a annoncé samedi la police locale.

«Selon les premières informations, un groupe de onze personnes pêchaient le capelan à pied sur le bord de la mer lorsqu’ils se seraient fait prendre par la marée», a indiqué la Sûreté du Québec à l’AFP. Six personnes ont pu être secourues à temps tandis que cinq manquaient à l’appel au cours de la nuit de vendredi à samedi, ont ajouté les autorités qui ont été appelées près de la ville de Portneuf-sur-Mer vers deux heures du matin.

Quelques heures plus tard, quatre jeunes mineurs de plus de 10 ans ont été retrouvés inanimés et ont été transportés à l’hôpital où «leur décès a été confirmé par un médecin», a précisé la police. Un homme dans la trentaine manque toujours à l’appel et plusieurs équipes, incluant des plongeurs, des militaires et des hélicoptères, ont été déployées à sa recherche.

AFP

