Vallée de Joux – Quatre éoliennes sûres valent mieux que sept en sursis Bloqué au Tribunal fédéral, le projet Eoljoux se relance sous forme d’un plan B qui intègre les principales oppositions. Fabien Lapierre

Eoljoux est prêt à sacrifier les trois éoliennes prévues sur l’alpage des Petits-Plats, zone occupée par le grand tétras, pour que le projet puisse voir le jour. EOLJOUX

Ils n’en peuvent plus d’attendre les éoliennes. «Plus les années passent, plus l’urgence climatique arrive. La pénurie d’électricité aussi. Il faut des solutions», clame Olivier Baudat, syndic du Chenit, partenaire du projet Eoljoux avec L’Abbaye et Le Lieu.

L’espoir d’obtenir gain de cause s’amenuisant, les Municipalités et la Société électrique de la vallée de Joux contre-attaquent. Leur plan B intègre les principales oppositions au projet initial. Quitte à biffer les trois éoliennes les plus problématiques, qui empiètent sur le territoire du grand tétras ou sur la vue du village français de Bois-d’Amont.