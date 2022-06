Sept décès en un week-end – Quatre erreurs qui peuvent être fatales lors des baignades Un expert du Bureau de prévention des accidents analyse les causes probables des noyades survenues ces derniers jours en Suisse. Etonam Ahianyo

La Suisse a enregistré 77 morts par noyade en 2003, année marquée par une canicule extrême. KEYSTONE/Martial Trezzini

La Suisse a connu un week-end tragique. Entre jeudi et dimanche, au moins sept personnes ont perdu la vie lors d’accidents de baignade dans des piscines et des cours d’eau du pays.

Christoph Müller, responsable prévention noyade au Bureau de prévention des accidents (BPA), espère que ce week-end meurtrier ne présage pas un triste record. En 2003, année marquée par une canicule extrême, 77 morts par noyade avaient été recensées en Suisse. Cet expert analyse les erreurs humaines qui pourraient être à l’origine de ces accidents et rappelle quelques manières de les prévenir.

Alcool avant ou pendant la baignade

Au Tessin, un adolescent a sauté dans une rivière ce week-end et n’est pas remonté à la surface. Un jeune homme a aussi trouvé la mort après avoir disparu dans le lac de Sarnen près de Sachseln (OW). «Seul un rapport médical peut éventuellement préciser la cause du décès. Mais la consommation d’alcool par exemple pousse les gens à surestimer leur capacité. L’alcool peut être consommé après la baignade ou la promenade en bateau, mais pas avant ni pendant», insiste Christoph Müller.

Négliger des problèmes de santé

On recense plusieurs séniors parmi les personnes décédées ce week-end. Ce fut le cas dans l’Aar ou dans le lac de Lugano. Il est possible que ces personnes soient victimes d’un problème de santé, analyse Christoph Müller. «Avec l’âge, il est conseillé de revoir ses capacités en matière de natation avec son médecin», souligne l’expert.



«Avec l’âge, il est conseillé de revoir ses capacités en matière de natation avec son médecin.» Christoph Müller, responsable prévention noyade au Bureau de prévention des accidents (BPA)

Plonger après un bain de soleil prolongé

Une des victimes du week-end a coulé après avoir quitté son bateau pour nager dans le Léman. «Si une personne a pris un bain de soleil prolongé et touche une couche d’eau froide, la différence de température peut provoquer un choc thermique qui pourrait être à l’origine d’une noyade, explique Christoph Müller. Ce choc thermique peut provoquer une contraction musculaire et des problèmes respiratoires qui affectent les capacités à nager et sortir de l’eau.»

Six conseils pour se baigner en toute sécurité Afficher plus Voici les recommandations sont mises en exergue par le BPA et par la Société suisse de sauvetage. 1. Les enfants au bord de l’eau doivent toujours être accompagnés – les petits enfants doivent être gardés à portée de main. 2. Ne jamais se baigner après avoir consommé de l’alcool ou des drogues. Ne jamais nager l’estomac chargé ou en étant à jeun. 3. Ne jamais sauter dans l’eau après un bain de soleil prolongé. Le corps a besoin d’un temps d’adaptation. 4. Ne pas plonger ni sauter dans des eaux troubles ou inconnues. L’inconnu peut cacher des dangers. 5. Les matelas pneumatiques ainsi que tout matériel auxiliaire de natation ne doivent pas être utilisés en eaux profondes. Ils n’offrent aucune sécurité. 6. Ne jamais nager seul sur de longues distances. Même le corps le mieux entraîné peut avoir une défaillance.

Absence de surveillance

Un garçon de 7 ans a été découvert inconscient dans l’eau à la piscine de Reinach (BL). «Pour les enfants, le BPA recommande de toujours les garder à vue d’œil. Les plus petits doivent être gardés à portée de main, conclut Christoph Müller.»

Etonam Ahianyo est journaliste au sein de la rédaction numérique des médias payants. Auparavant, il a travaillé à «20 minutes», «NewsExpress» et comme correspondant en Afrique de l’Ouest pour plusieurs médias internationaux. Plus d'infos

