Agriculture et technologie – Quatre fermes vaudoises racontent leur vie sur Instagram Dix exploitations romandes deviennent ambassadrices des paysans suisses sur le réseau social. Sébastien Galliker

Sur son compte Instagram, la Ferme aux 4 Vents de Villars-Tiercelin diffuse des images de saison, comme ici la livraison du blé au centre collecteur. DR

«On aime bien communiquer ce qu’on fait sur les réseaux sociaux et nous avions déjà un compte Instagram, mais je l’alimentais en fonction du temps que j’avais à disposition. En utilisant le compte des paysans suisses (@paysans.suisses), je pourrai toucher un nouveau public et l’image permet de montrer rapidement ce que nous faisons.» Une année après avoir participé à une campagne d’affichage et de vidéo de promotion de l’Union suisse des paysans, Anne-Frédérique Jordi, de Treytorrens, dans la Broye, s’apprête à devenir ambassadrice de l’USP sur le réseau social Instagram.