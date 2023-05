Scolarité obligatoire vaudoise – Quatre mois pour corriger les défauts de l’école inclusive Le ministre Frédéric Borloz compte annoncer en août des mesures concrètes pour soulager un système qui génère de la souffrance dans les classes. Vincent Maendly

Le conseiller d’État Frédéric Borloz. Keystone/Laurent Gillieron

On connaissait le ressenti négatif des profs vis-à-vis de la réforme vaudoise de l’école à visée inclusive, depuis que les syndicats d’enseignants ont publié les résultats de leur propre sondage réalisé auprès de leurs membres. On connaît maintenant l’avis des directeurs et doyens d’établissements scolaires, qui ont aussi répondu – de manière anonyme – à une enquête, officielle celle-ci, pilotée par le Département de la formation (DEF). Le ministre PLR Frédéric Borloz a présenté ce mardi les constats qui en ressortent. Il s’avère qu’ils ne sont pas éloignés de ceux «du terrain».