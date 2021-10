Histoire d’ici – Quatre moments forts de l’aviation dans la Broye Alors que la base aérienne de Payerne célèbre son centenaire, la région broyarde a été le théâtre de plusieurs faits d’armes. Florilège. Sébastien Galliker

Le temps des pionniers

Avec l’avion construit par René Grandjean, le Broyard Ernest Failloubaz, dit le gamin volant d’Avenches, est le premier Suisse à réaliser un vol entre deux villes du pays, le 29 septembre 1910. DR Quelques mois plus tard, Ernest Failloubaz pilote un biplan des frères Dufaux, avec le premier-lieutenant Gustave Lecoultre comme passager. Ce sont les débuts de l’aviation militaire. VQH 1 / 2

Si la base aérienne s’est développée à Payerne, la région broyarde le doit certainement à Ernest Failloubaz. Le 28 septembre 1910, le gamin volant d’Avenches, né à quelques kilomètres de là, à Vallamand, effectue le premier vol de ville à ville de Suisse, entre Avenches et Payerne. Dans la foulée, le détenteur de la licence de vol numéro 1 fonde la première école de pilotage de Suisse. Mauvais gestionnaire et mal conseillé, le jeune homme est ruiné quelques mois plus tard. Son hangar sera déplacé à Payerne, dans le «Camp Failloubaz», non loin de l’entrée de la base aérienne.