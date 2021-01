Nigeria – Quatre morts, dont trois enfants dans l’explosion d’un camion citerne Survenu vendredi à Agbor, région pétrolière au sud du pays, l’accident a également fait onze autres blessés graves.

Les explosions de camions citernes et d’oléoducs sont très fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique. Image d’illustration. AFP

Une femme et trois enfants ont été tués dans l’explosion d’un camion citerne dans une station service, dans le sud du Nigeria, a annoncé samedi le gouverneur de l’Etat du Delta. Onze autres personnes souffrent de très graves brûlures.

«Un camion citerne a explosé alors qu’il déchargeait de l’essence dans une station service», a expliqué Ifeanyi Okowa, le gouverneur du Delta, région pétrolière dans le sud du Nigeria. «C’est un tragique accident, dans lequel nous avons perdu quatre personnes, trois enfants et une femme».

Gravement blessés

Le gouverneur s’est également rendu à l’hôpital où ont été emmenés en urgences onze blessés, «brûlés entre 80 et 90% du corps», a-t-il souligné dans un communiqué publié samedi. «C’est très triste et nous ne pouvons que remercier Dieu que l’explosion n’ait pas eu lieu dans une zone plus densément peuplée», a indiqué le Dr Okowa.

L’explosion a eu lieu vendredi vers 18h30 (17h30 GMT) à Agbor, détruisant plusieurs véhicules et endommageant des maisons alentours. Les explosions de camions citernes et d’oléoducs sont très fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique, mais où la majorité des quelque 200 millions d’habitants vit dans la pauvreté et où les infrastructures et les transports sont défaillants.

Début octobre, un camion citerne avait explosé et provoqué un incendie à Lagos, la capitale économique du pays, faisant au moins cinq morts, huit blessés graves, et endommageant plus de cent maisons et commerces.

AFP