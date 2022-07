Athlétisme – Quatre nouvelles stars présentes à Athletissima Shelly-Ann Fraser-Pryce, Erriyon Knighton, Yulimar Rojas et Hansle Parchment seront à Lausanne, pour l’antépénultième étape de la Diamond League.

La championne du monde Shelly-Ann Fraser-Pryce sera présente sur 100m à la Pontaise. Getty Images

Quatre nouvelles têtes d’affiche vont faire vibrer le public de la Pontaise le 26 août prochain, à l’occasion d’Athletissima 2022. En plus des huit champions olympiques déjà annoncés - Ryan Crouser (lancer au poids), Neeraj Chopra (lancer du javelot), Armand Duplantis (saut à la perche), Steven Gardiner (400m), Shaunae Miller-Uibo (400m), Pedro Pichardo (triple saut) Mutaz Barshim et Mutaz Barshim (tous deux en or en saut en hauteur) - Shelly-Ann Fraser-Pryce, Erriyon Knighton, Yulimar Rojas et Hansle Parchment rejoignent le riche plateau de cette 47e édition.

Fraser-Pryce, qui vient de décrocher à 35 ans son cinquième titre mondial sur 100m, s’alignera sur sa distance fétiche, dans un stade où la Jamaïquaine avait réalisé la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps l’an dernier (10''60). Knighton sera lui l’attraction d’un sprint masculin en plein renouveau. L’Américain de 18 ans est devenu ce printemps le quatrième performeur mondial de tous les temps sur 200m (19''49). Son duel avec son compatriote Noah Lyles promet de faire des étincelles sur le demi-tour de piste.

Deux autres médaillés d’or

Rojas, triple championne du monde et championne olympique en titre, essaiera de son côté de faire tomber son record du monde de triple saut (15,74m en outdoor). L’an dernier dans le chef-lieu vaudois, la Vénézuélienne de 26 ans, qui rêve de devenir la première femme à dépasser les 16m, avait bondi à 15m52.

Athletissima annonce encore la présence sur 110m haies du champion olympique en titre jamaïcain Hansle Parchment, qui a dû renoncer à la finale des Mondiaux de Eugene en raison d’une blessure à l’échauffement. Au javelot, tous les meilleurs seront de la partie pour défier Chopra. Les Tchèques Jakub Vadlejch et Vitezslav Vesely, les Allemands Julian Weber et Andreas Hofmann et le Grenadien Anderson Peters ont confirmé cette semaine leur venue.

Côté helvétique, Loïc Gasch (hauteur), Mujinga Kambundji et Ajla del Ponte (100m), Audrey Werro et Lore Hoffmann (800m), Ditaji Kambundji (100m haies) ainsi que Jason Joseph (110m haies) avaient déjà été annoncés par les organisateurs qui indiquent que 9500 des 12’500 billets en vente ont déjà trouvé preneur. Alors que d’autres stars devraient être annoncées, dans les prochaines semaines.

pac

