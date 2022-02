Cantonales 2022 – Les enjeux régionaux 2/10 – Quatre partis veulent rentrer dans le jeu politique broyard La région a deux fois plus de listes qu’en 2017 pour choisir sa députation. Mais la formule actuelle sera difficile à bouleverser. Sébastien Galliker

Alors que les Broyards avaient quatre listes à disposition pour choisir leurs députés en 2017, ils en auront huit en vue du 20 mars. JEAN-PAUL GUINNARD

Offrir une alternative politique dans un jeu réunissant traditionnellement le bloc de droite UDC-PLR face au duo de gauche formé du PS et des Verts. Plusieurs formations politiques ont mûri cette envie ces derniers mois. Si bien que les Broyards auront deux fois plus de listes à choix, le 20 mars prochain, au moment de composer leur bulletin pour l’élection au Grand Conseil. Probablement trop pour remettre en cause la formule magique de 3 PLR, 2 UDC, 2 PS et un Vert prévalant depuis 2007 et la formation du district Broye-Vully.