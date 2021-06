Boom des adoptions d’animaux – L’association Quatre Pattes veut prévenir les abandons L’organisation mondiale de protection des animaux a prodigué plusieurs conseils samedi pour éviter les abandons à l’approche de l’été.

Des chiens qui se sont habitués à la présence humaine constante pendant le semi-confinement risquent de ne pas supporter l’éloignement ou la solitude. KEYSTONE/DPA/FRANK RUMPENHORST

Prévenir les abandons d’animaux à l’approche de l’été: Quatre Pattes a prodigué samedi ses conseils en ce sens lors de la Journée mondiale ad hoc. Cela alors que les adoptions ont connu un boom durant la pandémie et que les propriétaires pourraient se sentir dépassés.

Les chiens adoptés pendant le semi-confinement n’ont pas tous eu l’occasion d’être socialisés correctement, écrit l’organisation mondiale de protection des animaux dans un communiqué. Celle-ci rappelle aux propriétaires que des solutions existent et qu’il ne faut décider de ramener son animal au refuge qu’en dernier recours.

La pandémie et la période d’éloignement social ont accru le désir de nombreuses personnes d’avoir un fidèle compagnon à leurs côtés. Grâce au télétravail et au chômage partiel, l’occasion a semblé propice. L’année dernière a ainsi vu un véritable boom des adoptions d’animaux de compagnie. Son pendant négatif, le commerce illégal de chiots, a également prospéré.

Leur apprendre à rester seuls

À présent que la situation va retrouver un semblant de normalité, certains problèmes ne vont pas manquer d’apparaître. Des chiens qui se sont habitués à la présence humaine constante risquent ainsi de ne pas supporter l’éloignement ou la solitude. Il est donc vital de commencer à les préparer à rester seuls quelques heures par jour.

Cela doit se faire en douceur, à raison de quelques minutes au départ, en augmentant progressivement la durée des absences. Un chien mais aussi un chat, déboussolé par un changement brusque de ses habitudes de vie, peut montrer des comportements destructifs, ce qui peut avoir un impact négatif sur la relation avec son maître, souligne l’ONG.

Amener son chien au bureau, un plus

Les employés qui le peuvent doivent envisager d’emmener leur chien sur leur lieu de travail. Non seulement ces animaux améliorent l’atmosphère de travail et transmettent un sentiment de communauté, mais ils apportent également de la détente et garantissent une image attrayante de l’employeur, affirme Quatre Pattes.

L’autre solution est de laisser le chien à une personne de confiance afin qu’il ne soit pas livré à lui-même pendant une journée entière après la levée des restrictions sanitaires.

L’abandon est interdit en Suisse

En Suisse, abandonner un animal est interdit. La relâche d’un animal de compagnie dans la nature, dans l’intention de s’en débarrasser, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, rappelle Quatre Pattes.

S’il est impossible pour une personne de garder son compagnon, il est de sa responsabilité de contacter un refuge, de signer une renonciation et, pour faciliter une nouvelle adoption, de communiquer d’éventuels problèmes de santé ou de comportement.

ATS

