Justice genevoise – Quatre personnes arrêtées pour trafic de faux certificats Covid L’enquête du Ministère public a mis à jour une filière qui œuvrait dans un centre de vaccination genevois. Léa Frischknecht

Olivier Jornot, procureur général. LUCIEN FORTUNATI

Le Ministère public annonce avoir arrêté 4 personnes dans le cadre de son enquête sur des certificats Covid frauduleux. Le procureur Olivier Jornot affirme que l’enquête du Ministère public a mis à jour une filière qui œuvrait dans un centre de vaccination genevois. Il s’agirait d’astreints de la protection civile qui collaboraient avec des «rabatteurs» chargés de trouver des clients à qui vendre ces certificats pour la somme de 400 francs suisses. Cette filière a vraisemblablement émis un peu moins de 200 certificats.

Selon Olivier Jornot, ces certificats frauduleux resteront tout à fait fonctionnels: «Le système ne permet pas de les identifier en raison de la protection des données personnelles. Il est impossible de déceler un faux code QR d’un vrai.» Mais comme il n’existe pas de base de données des personnes vaccinées, celles et ceux qui ont un faux test peuvent aller se faire vacciner, personne ne verra qu’elles avaient déjà un faux certificat.

Les quatre individus sont entendus pour faux dans les titres et corruption. Le procureur précise que l’enquête devrait permettre d’identifier un certain nombre d’acquéreurs, ceux-ci ayant communiqué leurs identités: «La liste pourrait s’avérer amusante, a-t-il glissé. Il faut de l’argent et des relations pour acheter un faux certificat Covid. Peut-être assisterons-nous aux Corona Papers?»

