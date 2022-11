Colombie – Quatre peuples indigènes érigés au rang de patrimoine de l’humanité L’Unesco estime que les quatre peuples autochtones de la Sierra Nevada, en Colombie, conservent des connaissances essentielles pour l’humanité.

Ces peuples indigènes sont souvent vêtus de traditionnels vêtements blancs immaculés, de sacs à dos tissés en bandoulière et de chapeaux de paille tressée. AFP

Le savoir ancestral de quatre communautés indigènes de la Sierra Nevada, la plus haute chaîne de montagnes côtières du monde dans le nord de la Colombie, a été déclaré mardi patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.

Vivant sur un vaste territoire allant des côtes de la mer des Caraïbes jusqu’aux sommets de montagnes culminant à 5770 mètres d’altitude, ces quatre peuples autochtones Arhuaco, Kankuamo, Kogui et Wiwa conservent des connaissances essentielles pour «prendre soin de la vie de mère nature, de l’humanité et de la planète», selon l’Unesco.

Cette région de l’extrémité nord de la cordillère des Andes, appelée Goanawindwa-Shwndwa en langue vernaculaire, est inscrite au livre Guinness des records comme la plus haute chaîne de montagnes côtières du monde, dont les terres basses de forêts tropicales sur le littoral se transforment au fil de l’ascension en savane, puis forêts d’épineux noyées dans les brouillards d’altitude.

Koguis, Arhuacos, Wiwas et Kankuamos, quatre peuples distincts mais apparentés, arpentent ces pentes abruptes vêtus de traditionnels vêtements blancs immaculés, de sacs à dos tissés en bandoulière et de chapeaux de paille tressée, souvent blancs également. Face à l’expansion du tourisme dans la Sierra Nevada, la «sagesse ancestrale» des indigènes «joue un rôle fondamental pour garantir la protection de l’écosystème (…) et éviter la perte de leur identité culturelle», selon le ministère colombien de la Culture.

«Centre du monde»

«Pour les Indiens, la Sierra Nevada est le centre du monde. Elle est entourée par une ‘‘ligne noire’’ invisible qui relie les sites sacrés de leurs ancêtres et délimite leur territoire», selon l’ONG Survival International, défenseure des peuples indigènes de la planète. «Les Indiens de la Sierra s’autodénomment ‘‘grands frères’’ et considèrent qu’ils font preuve d’une sagesse et d’une compréhension mystiques, supérieures à celles des autres peuples qu’ils appellent leurs ‘‘petits frères’’».

«Les grands frères estiment qu’il est de leur responsabilité de maintenir l’équilibre de l’univers», explique Survival. «Lorsqu’il y a des ouragans, des périodes de sécheresse ou de famine dans le monde, ils se disent responsables de l’échec de l’homme à maintenir l’harmonie du monde. L’équilibre est établi en faisant des offrandes aux sites sacrés pour rendre à la terre ce qui lui a été prélevé».

Leurs leaders spirituels sont appelés «Mamo», qui seraient «dans notre culture occidentale à la fois un prêtre, un enseignant et un médecin». Ils sont «chargés de maintenir l’ordre naturel du monde à travers le chant, la méditation et les rites d’offrandes». Leur apprentissage commence «dès le plus jeune âge (…) dans les hauteurs des montagnes où ils apprennent à méditer sur le monde naturel et spirituel».

Dans le livre «Orden del Todo» (L’Ordre du Tout), consacré à ces peuples, l’indigène Norberto Torres explique: «Notre pensée est universelle car elle englobe tout ce qui existe, c’est-à-dire le visible et l’invisible, les grands mystères que recèle la nature et que, jusqu’à présent, l’homme n’a pas connus, obsédé par la chimie et la science».

Coca et «poporo»

«Toutes les choses ont leur esprit, y compris les plantes, les pierres, tout cela forme une pensée qui va vers l’univers, unie comme un souffle», selon Norberto Torres, également connu comme «Mamo» Zeukukuy.

«Nous suivons cette tradition de manière pratique et orale depuis environ 3600 ans, depuis que nous avons notre siège dans cette chaîne de montagnes sacrées, considérée comme le cœur du monde», ajoute Mamo Arwa Vikw, cité dans le même ouvrage. La feuille de coca joue un rôle central dans la vie des Indiens de la Sierra Nevada et est utilisée dans les offrandes et les cérémonies.

«Chaque homme porte une petite bourse remplie de feuilles de coca qu’il mâche pour créer un léger effet stimulant», ou «échange en signe de respect mutuel lorsqu’il croise un autre homme», détaille Survival. Les indigènes transportent également une gourde évidée -le «poporo» – qui contient une poudre de coquillages écrasés, destinée à être mélangée à la boule de coca dans la bouche, et dont l’alcalinité stimule les ingrédients actifs de la précieuse plante.

