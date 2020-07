Lausanne – Quatre premiers esturgeons pour Aquatis L’équipe de soigneurs de l’aquarium a mis à l’eau lundi trois nouvelles espèces dans son grand bassin. Alexandre Caporal

Quatre esturgeons ont été relâchés lundi matin dans le bassin «Évolution». Aquatis, Lausanne. © Valdemar VERISSIMO

Après la naissance de trois nouveaux bébés crocodiles il y a deux semaines, le centre consacré aux biotopes de l’eau douce a relâché lundi matin à Lausanne ses quatre premiers esturgeons dans son bassin «Évolution.» Trois nouvelles espèces menacées (deux baeri, un gueldenstaedtii et un transmontanus), allant de 30 centimètres à 1 mètre 60, nagent désormais au dessus du tunnel d’eau du grand aquarium d’Aquatis parmi 500 autres poissons.

11h30, heure de la mise à l’eau. Adrien Martinotti, responsable des soins animaliers du centre, accompagné de deux plongeurs et entouré de trois vétérinaires, s’apprête à transférer les quatre nouveaux venus de leur piscine temporaire de huit mètres cube à leur nouvel habitat. Si une épuisette est suffisante pour pêcher le plus petit, les trois autres seront transportés sur une civière, soit le matériel utilisé pour les requins.

Pas étonnant vu la ressemblance, notamment au niveau du squelette, entre ce cousin du polyodon et le squale. L’opération est délicate, les esturgeons ne pouvant pas rester plus de deux minutes hors de l’eau. Dans le bassin, une plongeuse les réceptionne et vérifie leur acclimatation. Mission accomplie. À l’étage inférieur, Adrien Martinotti peut maintenant admirer «ses bébés» avec un sourire qui en dit long.

«Il y a clairement un dominant, l’un est très farouche quand l’autre vient sans problème manger à la pince» Adrien Martinotti, responsable des soins animaliers à Aquatis

Devenus trop gros pour le volume des bassins de l’aquarium allemand dans lequel ils résidaient depuis quinze ans, les quatre poissons ont été proposés à Aquatis. Une fois débarqués en Suisse, ils ont été placés en quarantaine pendant deux semaines afin d’être surveillés par l’équipe de soigneurs du centre. «On a déjà constaté des comportements très différents, explique Adrien Martinotti. Il y a clairement un dominant, l’un est très farouche quand l’autre vient sans problème manger à la pince.»

À terme, ces omnivores dont l’espérance de vie se situe entre 50 et 100 ans pourront atteindre jusqu’à trois mètres de long. Originaire des rivières et des lacs des côtes de l’Eurasie et d’Amérique du Nord, l’esturgeon est un poisson fossile dont les traces ont été découvertes il y a plus de 30 millions d’années. Il en existe aujourd’hui 24 espèces, vivant principalement en Europe du Nord, en Amérique et en Sibérie, mais la plupart sont menacées d’extinction.