Vaccination contre le Covid-19 – Quatre questions clés pour envisager la troisième dose Les «boosters» de Moderna et de Pfizer seront bientôt disponibles en Suisse. Voici ce qu’il faut retenir des annonces faites ce mardi à Berne. Lucie Monnat , Caroline Zuercher

La Confédération recommande une troisième dose de rappel aux plus de 65 ans, en particulier aux résidents d’EMS et à ceux atteints d’autres maladies graves. Keystone

La Suisse autorise à son tour un rappel du vaccin contre le coronavirus. Les autorités fédérales compétentes ont confirmé ce mardi une nouvelle pressentie depuis plusieurs jours. Tout en précisant que ce «booster» ne serait pas recommandé pour tout le monde. L’efficacité des vaccins est encore «excellente» pour la population en général, vaccinée à quelque 63% dans notre pays.

Pour qui?

La troisième dose de rappel est destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans. Cette recommandation vaut particulièrement pour les résidents d’EMS et pour ceux atteints d’autres maladies graves.

L'approbation de Swissmedic couvre en réalité les «boosters» destinés aux patients vulnérables dès 12 ans – ce qui peut intégrer par exemple les personnes souffrant d'obésité ou de diabète. Cependant, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) estiment qu'il est trop tôt pour émettre une recommandation pour les plus jeunes. Il est malgré tout possible pour eux de repasser par la case piqûre, en concertation avec un médecin de famille. Comment? Pour ce «booster», la dose de Moderna a été réduite de moitié. Pour le Pfizer, moins fort dès le départ, la puissance reste la même. La composition des vaccins n'est pas modifiée. La CFV recommande pour l'heure d'utiliser le même vaccin pour le rappel que pour l'immunité de base. Quand?

Christoph Berger, président de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), ce mardi à Berne. KEYSTONE/Peter Schneider

L’OFSP et la CFV conseillent de se faire injecter cette troisième dose au plus tôt six mois après la vaccination de base. Ces rappels devraient être disponibles dès la mi-novembre, le temps pour les Cantons de s’organiser.

Quid des immunodéprimés?

On parle ici de personnes qui souffrent par exemple d’un cancer ou ont subi une greffe d’organe. Elles n’ont ainsi pas ou peu développé d’immunité après les deux premières doses. Ces gens-là ont déjà accès à une troisième injection, qui peut être faite au moins vingt-huit jours après la deuxième. Son dosage, même pour le vaccin Moderna, ne change pas.

