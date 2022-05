À la fin du XVIIIe siècle, une maladie du nom de vaccine (variole de la vache) est répandue dans les campagnes. De la même famille que la variole, elle touche les vaches – «vacca» en italien - et les fermiers. On remarque que les personnes qui l’ont attrapé sont protégées contre la petite vérole. En 1796, le chirurgien Edward Jenner a l’idée de procéder à une inoculation, en utilisant la vaccine. Et ça marche! Son cobaye résiste à la variole. Le mot «vaccin» tient donc son origine de la lutte contre la variole. Ce dessin est paru dans Le Petit Journal Paris en 1905.

PRINT COLLECTOR/GETTY IMAGES