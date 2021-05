Cas de Covid-19 en baisse – Quatre raisons pour lesquelles la task force s’est trompée Les deux scénarios de l’évolution de l’épidémie présentés par les experts suisses sont à côté de la plaque. Analyse. Arthur Grosjean

Patrick Mathys, responsable de la gestion de crise à l’Office fédéral de la santé publique, s’exprime devant les médias à Berne le 20 avril dernier. Tout à gauche, le président de la task force fédérale Covid-19, Martin Ackermann. KEYSTONE

Les experts de la task force scientifique fédérale sont en train de vivre une douloureuse expérience. Leurs deux scénarios catastrophes, présentés il y a un peu plus de quinze jours, sont déjà complètement obsolètes. Alors qu’ils tablaient sur une augmentation des contaminations quotidiennes au Covid-19 à une hauteur de 4000-5000 au début mai, c’est le contraire qui se produit.

Ce vendredi, le nombre de contaminations quotidiennes continuait de baisser et se dirigeait vers la barre des 1500. Et, si on en croit Patrick Mathys, le responsable de la gestion de crise à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), cette baisse va se poursuivre.