Grave accident au Simplon – Quatre recrues retrouvées inconscientes dans un char Quatre militaires ont été blessés lors d’un exercice au col du Simplon, dont trois grièvement. Ils ont dû être mis sous respirateur. Bernhard Odehnal

Exercice de combat du 14 e bataillon de chars lors de la journée des médias du RUAG et de l’armée suisse au Centre d’entraînement au combat (GAZ) à Bure. Photo d’archives: Keystone

Quatre militaires ont été victimes d'une grave intoxication au monoxyde de carbone lors d'un exercice près du col du Simplon dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont dû être transportés à l'hôpital par un hélicoptère de la Rega dans la matinée. Le porte-parole de l'armée, Daniel Reist, confirme l'incident : les quatre personnes sont hors de danger, leurs proches ont été informés et la police enquête maintenant sur l'incident.

On sait que les quatre personnes, vraisemblablement trois recrues et un sergent, ont passé la nuit dans un véhicule blindé de transport de troupes lors d'un exercice de l’école de recrues. L'exercice était probablement l'un des derniers, l’école de recrues devant se terminer le 21 mai. Comme les températures au col sont descendues juste au-dessus de zéro degré pendant la nuit, les hommes dans le blindé avaient vraisemblablement laissé le moteur en marche pour que le système de chauffage reste en fonction. Au cours de la nuit, le gaz inodore et hautement toxique a pu s'échapper à l'intérieur du véhicule blindé de transport de troupes.

Trois militaires héliportés

Une personne était apparemment encore consciente et a pu être transportée en ambulance et hospitalisée en Valais. Les trois autres ont été héliportées vers un hôpital universitaire. Le porte-parole de l'armée n'a pas souhaité dire dans quel hôpital.

Les exercices de tir avec des munitions de combat au col du Simplon doivent se poursuivre jusqu'à mardi prochain.

