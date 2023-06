Nagorny-Karabakh – Quatre soldats arméniens ont été tués par des tirs azerbaïdjanais L’Azerbaïdjan a repris d’importants territoires au Nagorny-Karabakh après le conflit avec l’Arménie en 2020.

Un drapeau azerbaïdjanais flotte à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. KAREN MINASYAN/AFP

Quatre soldats arméniens ont été tués mercredi par des tirs azerbaïdjanais dans le Nagorny-Karabakh, ont affirmé les autorités de cette région séparatiste que se disputent l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Des «unités des forces armées azerbaïdjanaises ont ouvert le feu sur les positions arméniennes» dans les districts de Martouni et de Martakert dans la nuit, en utilisant de l’artillerie et des drones, a indiqué le Ministère de la défense séparatiste dans un communiqué sur Twitter. «Quatre soldats ont été tués à l’issue de cette nouvelle provocation de l’Azerbaïdjan», selon la même source.

Pourparlers engagés sous l’égide des États-Unis

Cette annonce intervient alors que Washington accueille depuis mardi de nouvelles négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan visant à trouver un règlement du conflit au Nagorny-Karabakh.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a ainsi rencontré séparément mardi ses homologues arménien Ararat Mirzoïan et azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov avant de les réunir ensemble.

Les discussions se tiennent à huis clos et doivent durer jusqu’à jeudi.

«Nous continuons à penser que la paix est à portée de main et que le dialogue direct est la clé pour résoudre les questions en suspens et conclure une paix durable et digne» pour les deux parties, a assuré lundi le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.

Les États-Unis avaient déjà réuni les deux ministres à Washington début mai. Des discussions se sont également déroulées ces dernières semaines à Bruxelles et à Moscou.

La Russie a demandé la semaine dernière à l’Azerbaïdjan de rétablir l’accès via l’Arménie à l’enclave séparatiste du Nagorny-Karabakh, après le début de nouvelles pénuries dans cette région disputée du Caucase.

Depuis décembre, Erevan accuse son voisin d’entraver l’approvisionnement vers la région sécessionniste, en bloquant le corridor de Latchine.

6’500 morts en 2020

L’Azerbaïdjan et les forces séparatistes arméniennes, soutenues militairement par l’Arménie, se sont affrontés lors de deux guerres, l’une à la dislocation de l’URSS, l’autre à l’automne 2020.

Lors de la première, qui a fait 30’000 morts, les séparatistes ont pris le contrôle du Nagorny-Karabakh et de zones tampon autour de ce territoire montagneux.

Lors du deuxième conflit, qui a fait 6’500 morts, l’Azerbaïdjan a repris ces zones tampon et une bonne partie du Nagorny-Karabakh.

Un cessez-le-feu, signé sous l’égide de Moscou, a été suivi du déploiement d’un contingent de soldats de la paix russes, mais les tensions restent vives et les négociations pour la signature d’un traité de paix n’avancent pas.

AFP

