Les six candidats de l'alliance de gauche à la Municipalité de Lausanne, de gauche à droite, Émilie Moeschler (PS), David Payot (POP), Florence Germond (PS), Grégoire Junod (PS), Natacha Litzistorf (VER) et Xavier Company (VER). Ils lancent leur campagne unitaire en vue du second tour, qui aura lieu le 28 mars. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)

keystone-sda.ch