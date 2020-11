«Just married» – Quatre Suisses sur cinq sont pour le mariage pour tous L’adhésion de la population en faveur de l’union des couples homosexuels grandit selon un sondage publié ce lundi et met la pression sur le Conseil des États, qui doit traiter du sujet. Julien Wicky

Le texte qui demande l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe a été déposé en décembre 2013. Keystone

C’est une réalité que les sénateurs de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États auront du mal à ignorer. Jeudi, ils traiteront de l’initiative parlementaire des Vert’libéraux déposée en 2013 qui vise à octroyer aux homosexuels les mêmes droits de mariage, d’adoption et de procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Dans un sondage publié ce lundi et commandé par la Fédération suisse des hommes gays et bis (PinkCross) et l’Organisation suisse des lesbiennes (LOS), le résultat est sans appel: 82% des Suisses se disent favorables au mariage pour tous. L’adhésion ne connaît que de très légères différences entre le genre, la classe d’âge et la répartition géographique des sondés.