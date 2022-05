Nettoyage du lac – Quatre tonnes de déchets repêchées dans le Léman L’opération Net’Léman s’est déroulée ce week-end tout autour du lac, avec 300 plongeurs et 1200 volontaires. Bilan. Antoine Grosjean

On retrouve de tout dans le lac, notamment de nombreux pneus. ASL

Près de quatre tonnes de déchets en tous genres. C’est la récolte de la grande opération de nettoyage du lac Net’Léman, qui a eu lieu ce week-end. Organisée par l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), cette onzième campagne de poutze lacustre a réuni 1200 volontaires et 300 plongeurs, qui se sont répartis sur quatorze secteurs tout autour du lac.

En parallèle, des actions spontanées de nettoyage ont également été effectuées via le challenge de l’application Net’Léman. En tout, ce sont 3867 kilos de déchets sauvages qui ont été repêchés, dont 1200 dans la partie genevoise du lac. L’ASL souligne que les déchets les plus fréquemment trouvés dans l’eau, les enrochements, les parcs et plages sont les détritus en plastique, les contenants jetables et les mégots.

60’000 mégots

Le «butin» se répartit ainsi: 59’421 mégots, 4091 canettes en aluminium, 1403 bouteilles en verre, 1259 bouteilles en PET et 632 kilos de plastique en tous genres. Parmi les objets insolites retrouvés, citons 38 cigarettes électroniques à usage unique, un bidet, un chaudron, un drone, un châssis de moto, un ski, une machine à laver, un tambour de lave-linge, vingt bouteilles de protoxyde d’azote (ou gaz hilarant), un frigo, dix-sept cônes de chantier et soixante-deux pneus.



Depuis que l’ASL a lancé ces actions de nettoyage en 2005, 128 tonnes de déchets au total ont été extraites du Léman. L’association rappelle que les mégots polluent jusqu’à 1000 litres d’eau et que les déchets en plastique se fragmentent en particules jusqu’à devenir invisibles à l’œil nu et donc impossibles à extraire

de l’eau.



