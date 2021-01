Saut à skis – Quatre Tremplins: un Top 10 pour Deschwanden Le Lucernois a terminé 10e de la troisième épreuve de la Tournée, dimanche à Innsbruck. Le Polonais Kamil Stoch a pris la tête. Sport-Center

Gregor Deschwanden, très satisfait après son saut en manche finale, dimanche à Innsbruck. AFP

Gregor Deschwanden a réalisé son meilleur résultat dans la Tournée des Quatre-Tremplins, dimanche à Innsbruck. Le Lucernois de 29 ans s’est classé 10e, remontant par la même occasion à la 15e place du classement de la Tournée.

Avec des sauts à 124,5 m et 126,5 m, Deschwanden a lutté avec les meilleurs. Mais il reste loin du dominateur de l’épreuve en Autriche, Kamil Stoch.

Avec des marques à 127,5 m et 130 m le Polonais, déjà vainqueur de la Tournée en 2017 et 2018, a devancé le Slovène Anze Lanisek et un autre Polonais, Dawid Kubacki.

Avant le dernier round, mercredi à Bischofshofen (Aut), Koch et Kubacki dominent le classement général devant le leader de la Coupe du monde, le Norvégien Halvor Egner Granerud, 15e seulement dimanche.

L’autre Suisse en course à Innsbruck, Simon Ammann, a perdu son duel en première manche et a terminé 43e. Dominik Peter, lui, ne s’était pas qualifié pour les duels.