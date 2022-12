Viennoiserie salée – Quatre Vaudois redorent le blason du taillé aux greubons La société ça Rûpe propose cette spécialité du Pays de Vaud, dans sa version classique ou en sandwich chaud avec des ingrédients 100% cantonaux. Romain Michaud

Fabrice Clément co-fondateur de ç a Rûpe et Fabien Cottet au fourneau sur leur stand à la place de l’Europe au marché de Bô Noël à Lausanne. Olivier Vogelsang

Le taillé aux greubons semble, ces dernières années, avoir perdu de son attrait. À l’image d’une ancienne commode galbée, à laquelle nous serions attachés, mais qui aurait quelque peu été trop patinée par le temps. Partant de ce constat, quatre amis vaudois se sont donnés pour défi de rendre sa superbe à cette spécialité vaudoise par excellence. «C’est un produit boulanger qui est de plus en plus délaissé. Beaucoup de personnes ne retrouvent plus le moelleux et le goût de cette pâtisserie de leur enfance, raconte Fabrice Clément, cofondateur de l’entreprise ça Rûpe. Nous, nous souhaitions lui redonner ses lettres de noblesse.»