Goumois (JU) – Quatre véhicules se heurtent, un conducteur désincarcéré Un accident est survenu mercredi entre Goumois et Saignelégier dans le canton du Jura. Quatre voitures sont impliquées.

La route a été fermée durant plus de 3 heures pour les besoins de l’enquête. Photo d’illustration/Keystone

Mercredi, un accident spectaculaire impliquant 4 véhicules s’est produit sur la route reliant Goumois à Saignelégier, peu avant l’intersection des Pommerats. En sortant d’une longue courbe à droite, peu avant une rectiligne et en franchissant la ligne de sécurité, un automobiliste entreprenait le dépassement d’un véhicule qui le précédait, sans prendre égard à un véhicule qui venait en sens inverse.

Au moment du dépassement, les trois véhicules se trouvaient de front et se percutaient, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Suite au choc, le véhicule fautif quittait la route et terminait sa course dans le pâturage en contrebas de la route. Le véhicule dépassé pouvait s’arrêter sur le bord droit de la chaussée. Quant au véhicule venant en sens inverse, sous l’effet du choc il effectuait un demi-tour antihoraire et venait percuter avec son arrière, l’avant d’un véhicule qui montait correctement derrière le véhicule fautif.

Conducteur désincarcéré

Le conducteur de la dernière voiture impliquée devait se faire désincarcérer pour être pris en charge par les ambulanciers. Tous les autres conducteurs ont pu quitter les lieux après avoir été auscultés par le personnel soignant d’une deuxième ambulance requise sur place.

La route a été fermée durant plus de 3 heures pour les besoins du constat ainsi que de la remise en état. Une

déviation a été mise en place.

comm/NXP