Alimentation durant la pandémie – Qu’avons-nous mangé et bu durant un an de Covid-19? Durant l’année 2020, marquée par la pandémie, les Suisses ont davantage mangé et bu. Quels sont les produits qui ont remporté le plus de succès? Inventaire non exhaustif. Christelle Morvant , Sébastien Jubin

Le semi-confinement décrété par les autorités fédérales au printemps et à la fin de l’année passée, avec la fermeture des restaurants, s’est traduit par un net transfert de la consommation sur les ménages. Cyril Entzmann / Divergence

Jamais les Suisses n’ont autant dépensé pour leur alimentation. En 2020, année du Covid-19, près de 30 milliards de francs ont été déboursés. C’est 11,3% de plus qu’en 2019! Les ménages, en moyenne, ont acheté pour 7680 francs de nourriture et boisson. Le semi-confinement décrété par les autorités fédérales au printemps et à la fin de l’année passée, avec la fermeture des restaurants, s’est traduit par un net transfert de la consommation sur les ménages.

Dans un rapport spécial publié récemment par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), on détaille les denrées consommées par les Suisses en 2020. Le constat est saisissant: dans presque toutes les catégories, de la viande aux fruits et légumes en passant par les articles de boulangerie, les Helvètes ont augmenté leur consommation.