Patrimoine du XIIIe à Bursins – «Que» 14 millions de francs pour le château Le Rosey La vente aux enchères en ligne de ce joyau évalué à 35 millions peine à décoller. Le délai a été prolongé au 14 octobre. Yves Merz

Sur les hauts de Bursins, le château Le Rosey et son domaine de 7 hectares, avec vignes, verger et potager. Naef Prestige/Knight Frank

Rénové avec goût et à grands frais entre 2000 et 2007 par son propriétaire, l’architecte Pierre Bouvier, le château Le Rosey, situé à Bursins, est actuellement mis à l’encan par le groupe américain Concierge Auctions, leader mondial de la vente aux enchères en ligne d’objet immobiliers de luxe. Les enchères ont été ouvertes le 7 octobre et devaient se terminer ce mardi 12. Lundi après-midi, la dernière offre de 14 millions de francs datait du 8 octobre. Estimant probablement cette mise insuffisante pour un bien évalué à 35 millions, la société immobilière basée à New York a décidé de prolonger la vente jusqu’au 14 octobre.

Courtier chez Naef Prestige/Knight Frank à Nyon, Fabien Risse précise que le propriétaire, la veille du dernier jour d’enchères, a encore le droit de retirer sa proposition de vente, s’il juge que les offres ne sont pas assez élevées. Cette bâtisse du XIIIe siècle, restaurée dans les règles de l’art, soit en respectant le caractère médiéval de ce bien classé d’intérêt régional au patrimoine, est entourée d’un domaine viticole de 4,5 hectares, d’un verger et d’un potager, avec vue sur le lac Léman et les Alpes.

Tout ou partie du château, avec ses dix chambres à coucher, ses huit salles de bains, son spa, sa piscine intérieure, ses salles de réception, son chai et ses trois cuisines, peut être mis à disposition du public pour des fêtes, mariages ou réunions d’entreprise. De fameux repas gastronomiques préparés par de grands chefs y ont déjà régalé des hôtes bien inspirés d’avoir choisi ce lieu exceptionnel. La question sera de savoir si le nouvel acquéreur (si nouvel acquéreur il y a) conservera cette ouverture au public ou non.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.