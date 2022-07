Décryptage d’Antoine Flahault – Que cache la découverte de la variole du singe dans du sperme? L’épidémiologiste genevois analyse la portée des résultats d’une étude préliminaire de chercheurs italiens sur la maladie infectieuse virale. Etonam Ahianyo

La découverte de virus dans le sperme fait de la voie sexuelle un mode de contamination désormais plausible, déclare l’épidémiologiste Antoine Flahault. Irina Popa

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d’alarme vendredi en appelant à une «action urgente» contre la variole du singe. L’institution onusienne déclare observer un triplement des cas en Europe, continent qui totalise plus de 4500 cas confirmés en laboratoire, soit 90% des cas enregistrés dans le monde depuis mi-mai.



L’OMS recommande aux pays européens d’«augmenter leurs efforts dans les prochaines semaines et mois pour éviter que la variole du singe ne s’installe dans une zone géographique plus grande». Pendant ce temps, les résultats d’une étude préliminaire menée par des chercheurs italiens révèlent, pour la première fois, la présence du virus de la variole du singe dans le sperme.