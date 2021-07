Situation en Afghanistan - Que cache l’avancée fulgurante des talibans?

Afghanistan – Que cache l’avancée fulgurante des talibans? Selon le chercheur Karim Pakzad, les islamistes ont beaucoup de soutiens dans la population et font preuve de pragmatisme face aux pays voisins. Andrés Allemand Smaller

Des voyageurs brandissent le drapeau des talibans ce mercredi à la frontière entre Afghanistan et Pakistan pour célébrer la prise des principaux points de passage par les islamistes. AFP

Exit les États-Unis. Pour l’essentiel, les troupes américaines ont quitté l’Afghanistan. Les forces alliées font de même. Entamé en mai, le retrait sera complet à la fin août. Mais ce lundi déjà, lors d’une cérémonie solennelle au QG fortifié des forces étrangères à Kaboul, le général Austin Scott Miller a mis fin à son mandat, lui qui depuis septembre 2018 coordonnait en Afghanistan les troupes envoyées par Washington et celles dépêchées par d’autres pays de l’OTAN.

C’est une aubaine pour les talibans qui se sont engouffrés dans la brèche, reprenant rapidement le contrôle sur de larges pans du territoire. Après vingt ans de guerre, les islamistes vont-ils à nouveau faire régner la terreur à Kaboul? Analyse avec Karim Pakzad, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) à Paris, qui enseigna jadis à la Faculté de droit et de sciences politiques de Kaboul et effectua son doctorat à l’Université de Grenoble.