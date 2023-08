Autoroutes suisses – Que change le passage à la vignette électronique? L’e-vignette, disponible depuis le 1er août, est liée à une plaque et non plus à un véhicule. Les automobilistes l’achèteront surtout dès décembre, pour 2024. Fabien Lapierre

Retirer avec peine la vignette périmée va devenir un geste de moins en moins courant avec l’avènement de sa version électronique. KEYSTONE/Christian Beutler

Plus de vignette à coller… ni à décoller!

L’e-vignette est une façon dématérialisée de payer la redevance pour circuler sur les autoroutes et semi-autoroutes. Il n’y a donc plus de preuve de paiement à placer bien en vue sur le pare-brise de la voiture et à retirer avec une certaine difficulté chaque année. Le paiement de l’e-vignette est désormais associé au numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule dans une base de données et enregistré pour une année. Son prix reste inchangé, à 40 francs. On l’achète sur la boutique en ligne de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (e-vignette.ch), comme c’est déjà le cas pour la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLP). Il suffit de renseigner la catégorie du véhicule, le pays et le numéro de la plaque d’immatriculation sans créer un compte client.