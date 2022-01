Éditorial - Que dessinerait Burki aujourd’hui?

Que dessinerait Burki dans son «24 heures» du 20 janvier 2022? Comment aurait-il croqué la crise du Covid? Y aurait-il pris du plaisir? On aurait adoré le voir caricaturer Didier Raoult. Rebecca Ruiz aurait certainement pris la place de Micheline Calmy-Rey – qui nous a ouvertement dit ne pas aimer le genre – sous ses pastels et ses mines. Mais on n’est pas complètement certain qu’il aurait apprécié cette guerre des tranchées entre partisans et opposants de la vaccination. Ou il aurait fait en sorte qu’on en rie.

Comment se serait-il positionné face à la polémique qui a emporté dans son sillage les prestations filmées de Claude-Inga Barbey par exemple? Ou celle qui a poussé certain·e·s extrémistes à barbouiller les voitures de «La Liberté» parce qu’elle avait laissé passer un courrier des lecteurs pathétiquement érotomane.

«Celles ou ceux qui étaient «victimes» d’un trait forcé achetaient ou se faisaient offrir le dessin qui se moquait d’eux, souvent tendrement.»

Il y a quelques jours, un ami de Raymond, qui fouille régulièrement les archives de la presse et les diffuse sur Facebook, a ressorti un dessin de 1994, tiré de la une de «24 heures»; où la «pin-up» Ruth Dreifuss dansait sur la table en petite tenue devant les six autres sages, tous masculins. Un mauvais croquis – ça arrive même aux plus grands – qui avait valu une réponse tout en finesse de la syndique de Lausanne de l’époque, Yvette Jaggi. Je doute que «l’affaire» se serait arrêtée là si nous l’avions publié aujourd’hui. Nous ne l’aurions d’ailleurs probablement pas fait.

Du haut de son incroyable talent, Raymond Burki entre déjà au Musée Arlaud comme un des témoins d’une autre époque. Celle où l’on pouvait rire de tout, mais pas n’importe comment. Celle où les divergences d’opinions ne débouchaient pas forcément sur un tacle assassin. Celles ou ceux qui étaient «victimes» d’un trait forcé achetaient ou se faisaient offrir le dessin qui se moquait d’eux, souvent tendrement. C’est avec cet état d’esprit que l’on se réjouit de revisiter l’œuvre d’un artiste qui nous manque.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.