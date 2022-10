Paroles autour de la mort – Que deviennent nos défunts selon les trois monothéismes? Trois spécialistes décryptent les croyances dans l’islam, le judaïsme et le christianisme. Anne-Sylvie Sprenger - Protestinfo

Selon l’Islam

Wissam Halawi, spécialiste de l’islam à l’UNIL

«En islam, «Dieu rend la vie aux morts» (C. 2,73) lorsqu’Il ressuscite Sa création (C. 29, 20) afin de la juger. Cette conception fait endosser aux défunts la responsabilité de l’œuvre accomplie ici-bas. Soustrait à la vie d’ici-bas, le mort continue à vivre dans l’au-delà en attendant sa résurrection le jour du Jugement. Durant cette période intermédiaire, l’islam incite les vivants à prier pour lui et à visiter son tombeau dans le but d’implorer la miséricorde de Dieu. Toute glorification du défunt est cependant prohibée, d’où l’interdiction absolue des lamentations durant les enterrements comme sur les tombes. La miséricorde divine et les actions du vivant déterminent à elles seules de quoi, de la félicité éternelle ou du perpétuel châtiment, sera composée la vie dans l’au-delà de la personne. Quant au rapport avec les vivants, les croyances et pratiques sont extrêmement hétérogènes. Mais nombreux sont les musulmans qui entament un dialogue avec les défunts – notamment les saints –, les interpellent pour leur demander de l’aide; les morts en retour les observent, veillent sur eux et leur portent secours.»