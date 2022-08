L'objectif est d'avoir toujours assez d'électricité

«La Confédération, les Cantons et l'économie sont prêts à créer ensemble les conditions pour que nous ne gaspillions pas l'énergie et que nous ayons toujours assez d'électricité et de gaz, en tout cas partout où cela dépend de nous», annonce Guy Parmelin.