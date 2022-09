La question verte – Que faire des plastiques qui ne sont pas du PET? Chaque semaine, nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Virginie Lenk

LOUIZA

Ah, le plastique… Celui qui encombre nos poubelles une fois que nous avons, en bons citoyens, recyclé le verre, le papier, le PET et les déchets organiques. Celui que nous ne voulons pas forcément acheter, mais qui se cache partout, de la barquette de biscuits à l’emballage de viande, en passant par les gels douche. Bon an mal an, chacun de nous en jette environ 150 kilos. Pourquoi est-ce si difficile de recycler proprement ce plastique envahissant?