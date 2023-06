Etienne Delessert n’aura son mausolée artistique ni à Vevey ni à Lausanne. Pourtant, ce qui a failli devenir «l’affaire Delessert», comme il y eut les affaires Planque ou Thyssen-­Bornemisza (prestigieuses collections perdues pour la Suisse), se termine heureusement, et c’est bien instructif. Une incompréhension a provoqué la crise; communication, concertation et souplesse d’esprit l’ont dénouée.

Il y a six mois, le créateur vaudois établi aux États-Unis donnait à son pays d’origine 800 œuvres. Il y a trois mois, plus rien: tout irait à un musée du Massachusetts. Aujour­d’hui, il offre à son canton une centaine d’œuvres particulièrement représentatives, et deux institutions américaines spécialisées dans la conservation et la mise en valeur se partageront l’essentiel du fonds. Vaudois, Américains, et Delessert, tout le monde est content.

À part les fondations – privées! – dédiées à un artiste, le temps est révolu où les musées engrangeaient tout. Faute de place, de moyens humains et financiers, ils doivent se montrer sélectifs. Communiquée sans inutile fioriture, la décision initiale vaudoise de n’accepter «que» la moitié environ de la donation a heurté Delessert. Refusées, illustrations de presse et peintures! Oui à Yok-Yok, non aux paysages et portraits!

Ses échanges avec les curatrices américaines et la cheffe du Service vaudois des activités culturelles (Serac) ont conduit l’artiste à envisager différemment la pérennité de son travail. À se dire que ses «éditoriaux dessinés» pour les magazines américains ont davantage leur place à la Library of Congress qu’à la Bibliothèque de Lausanne; que ses lacs américains seront aussi bien au Rockwell Museum qu’au Jenisch.

Et c’est la concertation entre institutions vaudoises, à l’initiative du Serac, qui a forgé une première proposition compréhensible et acceptable, la conservation de la totalité de l’œuvre entre archives et bibliothèque cantonales. Acceptable, mais pas optimale: une légère odeur de naphtaline a poussé Delessert à reprendre sa réflexion. Pour arriver à la solution définitive, que salue la cheffe du Serac. Puisse cet épisode être éclairant pour les artistes – ou leurs héritiers.

