Pollution au dioxyde d’azote – Que faire en cas de pic de NO 2 ? Porter un masque lors de ses déplacements n’est pas vraiment utile. Mais il faut absolument éviter de faire du sport près des grands axes routiers. Marie Maurisse

Le dioxyde d’azote est un gaz irritant pour les poumons. Alors en cas de pic de pollution, mieux vaut éviter de faire du sport à proximité d’un axe routier. Getty Images

La quantité de dioxyde d’azote dans l’atmosphère est en diminution. Mais ceux qui habitent près de grand axes routiers peuvent y être davantage exposés, particulièrement en hiver. Comment faire pour protéger les enfants et les personnes souffrant d’asthme, de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires chroniques?

D’abord, il serait judicieux de changer son système de chauffage: c’est le gaz naturel qui émet le moins de NO 2 . «Les chauffages à mazout ou à bois ont une émission en NO 2 similaire mais pour le bois, c’est dépendant du contenu en azote dans le combustible, précise Jean-Jacques Sauvain, chercheur au Département santé, travail et environnement (DSTE) d’Unisanté. Dans ce cas, il faudrait privilégier le sapin et éviter le chêne.»

Purificateur d’air

Lors des déplacements à vélo, porter un masque est-il utile? Pas vraiment, car celui-ci n’empêche pas l’absorption du dioxyde d’azote, estime ce spécialiste. Quant au purificateur d’air, il peut être efficace pour filtrer les microparticules, mais pas le NO 2 .

Dans tous les cas, en cas de pic de pollution, il vaut mieux éviter de faire du sport près des grands axes routiers. «Car vous augmentez votre ventilation de 20 à 40 fois par minute selon l’intensité de l’effort physique, et donc exposez beaucoup plus vos surfaces pulmonaires aux polluants», avertit Christophe von Garnier, chef du Service de pneumologie au CHUV.

