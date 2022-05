Quelles en sont les conséquences?

Comme une balançoire à bascule sur une aire de jeu pour enfants, notre cerveau veut garder l’équilibre. S’il est inondé de dopamine, il régule le taux de dopamine en le baissant, et ce par la douleur. L’une des découvertes en neurosciences les plus intéressantes de ces 75 dernières années est que le plaisir et la douleur sont traités dans la même zone du cerveau. Si d’un côté de la bascule se trouve le plaisir, de l’autre côté se trouve la douleur.