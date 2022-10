Bons plans «Familles» – Que faire pendant les vacances «patates»? Vous n’avez pas encore trouvé comment occuper vos enfants durant ces deux semaines de congé automnal? Voici notre sélection d’activités gratuites et payantes où il reste encore des places. Marie Maurisse

L’offre d’activités créatives durant les vacances scolaires s’est considérablement étoffée dans tout le canton. Getty Images/iStockphoto

Les vacances d’automne débutent lundi prochain. On les surnomme encore les vacances «patates» parce que, historiquement, cette période de congé correspondait à la récolte de pommes de terre. Évidemment, aujourd’hui, rares sont les enfants à aider leurs parents dans les champs. Alors, comment les occuper? Ramasser des champignons, apprendre à monter à cheval, construire une marionnette ou s’initier à l’escrime… Les activités et camps se sont considérablement développés ces dernières années dans tout le canton. À part les Passeports-Vacances et les centres aérés mis en place dans certaines communes, beaucoup sont payantes, mais on trouve encore des exceptions.