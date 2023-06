Soutenir et accompagner un adolescent ou une adolescente est une réalité complexe, face à laquelle de nombreux parents se sentent démunis. Le mal-être adolescent peut prendre des formes très différentes, parfois déconcertantes: repli sur soi, isolement, agressivité, décrochage scolaire, diminution de motivation pour les loisirs, prise de risques, usage compulsif des réseaux sociaux, scarifications, expression d’idées suicidaires… La liste est longue.

Ces signes doivent être pris au sérieux, sans pour autant être tous systématiquement alarmants. La première chose, pour un parent, est de rester présent. Et pour entretenir ce lien, il faut parfois être créatif: par les mots bien sûr, mais aussi simplement en étant là, à ses côtés. Différents canaux peuvent être utilisés, comme lui écrire un message délicat si celui-ci a toujours le nez sur son téléphone.

Comment en parler?

Que dire et comment le dire? Les jeunes ont tendance à rester discrets et abordent rarement leurs problèmes de leur propre chef. Instaurez une relation de confiance sans être trop intrusif. Choisissez un lieu et un moment appropriés pour discuter. Une conversation lors d’une balade en forêt est parfois plus efficace que celle initiée dans le salon.

Essayer de communiquer avec sincérité, et n’hésitez pas à nommer vos questionnements et votre inconfort plutôt que de lui donner des conseils. Encouragez-le par des réactions positives, comme «je suis touché que tu partages cela avec moi». Acceptez les silences en lui laissant le temps de s’exprimer avec ses propres mots. Respectez le fait que votre enfant ne souhaite pas parler de tous ses problèmes au moment où vous voulez en parler.

Les jeunes – tout comme les adultes – ont parfois du mal à mettre des mots sur leurs émotions. Pour les aider, il est alors préférable de nommer soi-même ce que nous ressentons: nos questions, nos peurs. Entendre l’inconfort de l’autre peut faciliter l’expression.

Demander de l’aide

S’il apparaît clairement que l’adolescent ne va pas bien et qu’il est submergé par ses émotions, ne restez pas seul avec cette situation. Tournez-vous vers votre entourage et vos amis, ou autorisez-vous à solliciter rapidement un soutien auprès de professionnels, en associant toujours la personne pour qui vous vous faites du souci à cette démarche, même si cela paraît difficile.

Accompagner un adolescent ou une adolescente doit s’envisager comme un processus à construire progressivement. Chaque petit pas est une avancée.

