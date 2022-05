Consentement présumé – Que faire si vous ne voulez pas donner vos organes? Avec le «oui» du peuple au consentement présumé, ce sont désormais aux personnes qui n’y sont pas favorables de le faire savoir. Julien Wicky

Sans surprise, le peuple suisse s’est dit favorable à une large majorité au principe du consentement présumé en matière de don d’organes. C’est-à-dire que, désormais, toute personne est considérée comme donneuse d’organes, sauf si elle a exprimé de son vivant son souhait de ne pas l’être. On peut imaginer que c’est le cas d’une partie des nombreuses personnes qui ont glissé un «non» dans l’urne aujourd’hui. Alors, comment procéder pour manifester son désaccord?

«La manière exacte dont ce registre sera conçu n’est pas encore clairement définie. C’est la compétence et la responsabilité de l’Office fédéral de la santé publique», nous explique Swisstransplant. Et la fondation de rappeler qu’il est à tout moment possible de s’inscrire, de changer d’avis, ou d’exclure par exemple certains organes.

Quel que soit le choix, Swisstransplant insiste sur le fait qu’il est important de le faire de son vivant et d’en informer sa famille et ses proches. En effet, la décision du défunt prime toujours et, si elle n’est pas connue, les proches doivent statuer sur la volonté présumée de la personne décédée. Si aucun parent n’est disponible ou joignable, le prélèvement d’organes n’est pas autorisé.

