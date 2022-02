Expo décryptage à Prangins – Que faisait ce papier peint luxueux dans une ferme du Jura bernois? À la fin du XVIIIe siècle, un jeune marchand de vin du nom de Charles-François Robert fait installer chez lui un décor au coût faramineux, aujourd’hui décrypté au Musée national de Prangins. Marine Dupasquier

Six scènes des «Métamorphoses» d’Ovide sont représentées sur le papier peint du salon jurassien. Manufacture Arthur & Robert, Paris, après 1789. Impression à la planche. Musée national suisse

C’est une énigme à la sauce jurassienne, où s’entremêlent affaires de contrebande et envies de grandeur. L’intrigante histoire d’un papier peint luxueux, retrouvé dans une ferme à mi-chemin entre Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds. Comment ce décor digne des plus fastueux palais parisiens a-t-il pu atterrir dans une habitation des pâturages neuchâtelois? Ce mystère, le Musée national suisse vient d’en percer une bonne partie.