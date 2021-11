Ligne CFF Lausanne-Genève – Que faut-il espérer du retour du trafic intercity ce mercredi? La cadence des trains augmente dès mercredi entre les deux villes romandes, après l’affaissement du sol à Tolochenaz. Le point sur cette normalisation. Etonam Ahianyo

Le dispositif prévu pour mercredi va augmenter la capacité de la ligne entre les deux grandes villes romandes. KEYSTONE

Mercredi 24 novembre devrait marquer une nouvelle étape dans la normalisation progressive du trafic ferroviaire après le glissement de terrain qui perturbe, depuis le 9 novembre, la circulation des trains entre Lausanne et Genève.



À quoi les voyageurs devront-ils s’attendre et où en est-on des travaux de remblai ferroviaire à Tolochenaz, lieu d’où est venu le chaos qui pourrit la vie des pendulaires et génère des problèmes d’approvisionnement sur le réseau CFF? Nous faisons le point.

Vitesse de circulation jusqu’à 50 km/h

Les CFF annoncent six trains intercity par heure et par sens de la circulation entre Lausanne et Genève. La vitesse de circulation pourrait atteindre 50 km/h à l’endroit où l’affaissement de terrain s’est produit près de Tolochenaz.