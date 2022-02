La guerre en Ukraine vue d'ici – «Que la paix soit rétablie au plus vite!»

Ils sont Russes ou Ukrainiens, vivent en Suisse et ont de la famille là-bas. Ils confient leur désarroi.

«Que la paix soit rétablie au plus vite!»

Inna, dans la robe traditionnelle ukrainienne qu’elle portait jeudi, et sa mère, aujourd’hui bloquée à Kiev.

«Ma famille a été réveillée par les bombardements. Le pire est en train d’arriver, à nouveau», souffle Olena Vynogradova. Cette Ukrainienne, originaire de Dnipro, la quatrième ville du pays, vit à Genève depuis 2018. En 2014, elle a vu les tanks passer sous ses fenêtres, direction le Donbass. «Je ne panique pas. On espère que l’armée nous protégera, comme elle l’a fait ces huit dernières années.»

Natalia nous raconte un réveil similaire «en sursaut, à 6 h». Cette Genevoise d’origine ukrainienne était en vacances à Kiev. «J’ai reçu des messages d’amis qui me disaient qu’il fallait que je parte. Des Russes m’écrivaient qu’ils avaient honte et qu’ils allaient déchirer leur passeport.» Selon la sexagénaire, propriétaire d’une société immobilière, «personne ne pensait que la situation pouvait dégénérer si vite. On n’arrive pas à y croire. Ici, les gens sont paniqués, les stations d’essence saturées, les magasins fermés, la ville est morte, remplie de militaires. Il y a plein d’embouteillages, les gens fuient.»