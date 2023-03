Les mystères d’une carrière – Que le nom de Leonard Cohen soit glorifié Le documentaire «Hallelujah: Leonard Cohen – a Journey – a Song» rend visite au chanteur canadien par la grâce d’une seule chanson. Boris Senff

Leonard Cohen, un mythe à éclipses et à mystères, parmi lesquels la chanson «Hallelujah». PRAESENS

«Now I’ve heard there was a secret chord/ That David played, and it pleased the Lord/ But you don’t really care for music, do you?» («J’ai entendu qu’il existait un accord secret/ que David jouait et qui agréait au Seigneur/ Mais tu ne te soucies pas vraiment de musique, n’est-ce pas?») En deux phrases, l’entame de la chanson «Hallelujah» de Leonard Cohen (1934-2016) pose des éléments centraux de sa poétique: la musique comme véhicule, une mystique orientée par le judaïsme et un questionnement du réel teinté d’ironie. Et ce n’est qu’un début puisqu’il y a encore beaucoup à dire sur ce titre populaire au parcours pourtant si tortueux…