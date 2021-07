JO 2020 - Que les «Jeux de la pandémie» commencent

C’est le jour J. Douze mois après la date originellement prévue, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 démarrent officiellement ce vendredi. Baptisés «Jeux de la pandémie», les joutes japonaises seront forcément spéciales, uniques, principalement parce qu’elles se dérouleront dans un contexte instable, entre polémiques et menace du Covid-19, dans la bulle la plus surveillée de l’histoire olympique. Et à huis clos.

Sans public, sans ferveur dans les tribunes, il faudra autre chose pour que la magie des Jeux opère, pour que les émotions surgissent chez les suiveurs et téléspectateurs. Il faudra des exploits pour que la flamme prenne. Le constat vaut pour la Suisse. Mais rassurez-vous, car la délégation helvétique est armée pour nous faire vibrer.

«Les athlètes qui termineront aux avant-postes seront également ceux qui se seront montrés les plus solides.»

Pour succéder à Fabian Cancellara, à Nino Schurter et au quatre sans barreur poids légers du Genevois Lucas Tramèr, tous médaillés d’or aux Jeux olympiques de Rio en 2016, il y a des prétendants. Particulièrement en aviron, en BMX, en cyclisme sur route, en hippisme et en VTT, où les Suisses font partie des favoris, de surcroît dans différentes catégories.

Plus globalement, les athlètes helvétiques présents à Tokyo – 117 au total – ont de quoi remplir l’objectif fixé par Swiss Olympic: «sept breloques au moins», soit comme au Brésil. Avec huit, la barre symbolique des 200 médailles récoltées lors de JO d’été sera atteinte. Plutôt sympa, non?

Rien n’est garanti pour autant. Pour être performant, il faudra aussi savoir négocier les facteurs sanitaires, sécuritaires… et météorologiques pour les sports en plein air, dans la touffeur de Tokyo. Au Japon, les paramètres extérieurs seront un adversaire de plus dans la course aux médailles. Plus que d’habitude. Les athlètes qui termineront aux avant-postes seront également ceux qui se seront montrés les plus solides physiquement et mentalement.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.